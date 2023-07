Gemeinde Niederhasli – Auf der Mettmenhaslistrasse gilt 60 km/h Weil mehrfach Geschwindigkeits- und Lärmübertretungen festgestellt wurden, wird das Tempolimit für voraussichtlich eineinhalb Jahre reduziert.

Wie der Gemeinderat von Niederhasli mitteilt, wird an der Mettmenhaslistrasse zwischen Niederhasli und Mettmenhasli in beide Fahrtrichtungen eine temporäre Geschwindigkeitsreduktion von 80 km/h auf 60 km/h eingeführt. Grund dafür seien mehrfache Geschwindigkeits- und Lärmübertretungen sowie eine Baustelle an der Nassenwilerstrasse. Die Geschwindigkeitsreduktion gelte während der Bauphase des Bauprojekts, welche voraussichtlich eineinhalb Jahre dauert. Die Massnahme erfolge in Absprache mit der verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei Zürich.

red

