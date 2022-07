Transition Bülach – Auf der Suche nach dem Glück Das erste Leuchtturm-Event 2022 von Transition-Bülach mit der Reformierten Kirche Bülach ist auf grosse Resonanz gestossen. Auch die Glückswerkstatt im HertiLabor war inspirierend und gut besucht.

Das Leuchtturm-Event im Kirchgemeindehaus lockte fast hundert Teilnehmende an. Foto: PD

Nach zwei Erkundungsjahren im eigenen Land erkannte der junge König von Bhutan vor rund fünfzig Jahren, dass das Glück den Menschen wichtiger ist als ihr wirtschaftlicher Erfolg. Er schuf den Begriff «Bruttonationalglück», der über den wirtschaftlichen Zielen des Landes – gemessen mit dem «Bruttoinlandprodukt» – steht. Während sieben Jahren setzte Dr. Tho Ha Vinh als Leiter des Instituts für Bruttonationalglück die Eckpfeiler der Glücksphilosophie in Bhutan um und machte sie international bekannt. Transition-Bülach hatte das Glück, ihn für das Leuchtturm-Event gewinnen zu können.

Glück besteht aus drei Hauptbestandteilen

An der von der Stadt Bülach und dem Frauenverein unterstützten Veranstaltung vom 13. Juni erhielten die Teilnehmenden zu Beginn die Aufgabe, ihr eigenes Glücksprofil nach den neun Domänen des Bruttonationalglücks zu erstellen und zu reflektieren. «Glück im Inneren zu finden, ist die Voraussetzung für äusseres Glück» war das Fazit aus einer Gruppe. Diese Erkenntnis bestätigte sich im anschliessenden Referat von Tho Ha Vinh. Er stellte die Essenz des Bruttonationalglücks vor und erklärte die drei Hauptbestandteile des Glücks: in Harmonie mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur leben. Im Zentrum der Menschen steht das Wohlergehen.

Die Glückswerkstatt am 14. Juni diente der Vertiefung. Für die Umsetzung des Bruttonationalglücks in Ländern, Städten, Unternehmen und Schulen gibt es bereits gute Beispiele, auch in der Schweiz. Für eine Anwendung in Bülach wurden erste Strategieansätze entwickelt.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.