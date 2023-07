Mamablog: Büchertipps für die ganze Familie – Auf der Suche nach der passenden Sommerlektüre? Hier kommen die Buchempfehlungen unserer Autorin und Buchhändlerin Marah Rikli – für Kinder jeden Alters, inklusive eines Tipps fürs erwachsene Feriengepäck. Marah Rikli

Für meine langen Sommerferien gehören in den Koffer: Badehose, Sonnencreme und der passende Lesestoff. Foto: Getty Images

Ab 3 Jahren: «Nick und der Wal»

Benji Davies : «Nick und der Wal». Aladin Verlag Stuttgart. 7. Auflage. 24 Seiten. 2022. CHF 15.90.

Das perfekte Papp-Bilderbuch für die Reise ans Meer. Auch Nick lebt bei seinem Vater am Meer und findet eines Tages einen kleinen Wal am Strand. Er nimmt diesen mit nach Hause und legt ihn in die Badewanne. Nick erzählt dem Wal Geschichten, damit er sich geborgen fühlt und nicht traurig ist. Als der Papa nach Hause kommt, behält Nick sein Geheimnis erst für sich. Doch dann entdeckt der Vater den neuen Mitbewohner. Ob die beiden eine gute Lösung finden? Eine herzerwärmende Geschichte über Tierliebe, Freundschaft, das Meer und Erziehung ohne Strafen, dafür mit Empathie. Einzige Gefahr dabei: Die Kinder schleppen vielleicht Wal-Babys in die Hotel-Badewanne.