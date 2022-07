Ausflugstipps für Familien – Auf der Suche nach Piratenschätzen, Planeten und Biberspuren Das Unterland hat einige Erlebniswege, Themenwanderungen oder Foxtrails zu bieten. Ganz neu ist die Schatzsuche der Werke Wallisellen. Alexander Lanner

An insgesamt fünfzehn Posten wird bei der Schatzsuche der Werke Wallisellen erklärt, wie die moderne Versorgung mit Wasser, Gas, Strom und Datenkommunikation funktioniert. Foto: hellermeier gmbh – visual communication

Familien mit Kindern, die in den Sommerferien zu Hause bleiben, werden früher oder später mit der Frage konfrontiert: Was können wir unternehmen? Eine mögliche Antwort darauf bieten die zahlreichen Erlebniswege und Schnitzeljagden, die im Unterland zu finden sind. Neben den Klassikern wie dem Planetenweg Lägern oder dem Biberpfad zwischen Rüdlingen und Tössegg sind in den letzten Jahren einige neue Attraktionen entstanden. Im letzten Jahr eröffneten beispielsweise der Opfitrail in Opfikon oder der Foxtrail in Kloten. Und erst seit diesem Jahr gibt es die Schatzsuche von den Werken Wallisellen. Egal, ob man dafür nur einige Stunden braucht oder gleich einen Tagesausflug daraus macht: Spass und Nervenkitzel liegen manchmal ganz nah.