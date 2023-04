Spendensammlung – Auf der Zielgeraden zu mehr Bildung Fernanda Frighetto hat ein grosses Ziel: Sie möchte in Nepal eine Bibliothek aufbauen. Verein Sapana Library

Der Zugang zu Büchern ist in Nepal nicht immer selbstverständlich. Die Gemeinschafts-Bibliothek soll dies ändern. Foto: PD

Der kleine Prinz, Globi und das Hippigschpängschtli: Diese Geschichten haben unsere Kindheit geprägt. Schon von früh auf hatten wir Zugang zu Büchern und vielen verschieden Informationsressourcen, auch um uns weiterzubilden. Wer kann sich bei uns vorstellen, seinen Morgenkaffe ohne Zeitung zu trinken oder eine Weiterbildung ohne Lehrbuch zu absolvieren?

Überwältigt von der Herzlichkeit

Fernanda Frighetto war in Nepal unterwegs und das Land erfüllte ihr Herz. Die Herzlichkeit, die Dankbarkeit und Unterstützung der Leute waren für sie unbeschreiblich. Sie hatten wenig, doch würden sie alles geben. Frighetto beschloss, diesen Leuten etwas zurückzugeben und verfolgte den Traum einer Gemeinschafts-Bibliothekseröffnung in Nepal. Denn dort ist der Zugang zu Büchern und Bildung nicht die Grundvoraussetzung.

Hand in Hand mit der lokalen Bevölkerung

So haben sich zwölf junge und motivierte Unterländerinnen und Unterländer in der Schweiz zusammengefunden und beschlossen, alles in Gang zu setzen, um eine Bibliothek in Nepal zu errichten. Der Verein Sapana mit Sitz in Embrach wurde ins Leben gerufen. «Heute, eineinhalb Jahre später sind wir bereits mitten im Geschehen. Hand in Hand mit der lokalen Bevölkerung in Nepal werden wir Ende 2023 eine Gemeinschafts-Bibliothek mit Computer-Raum eröffnen. Gehwege zum zukünftigen Bibliotheksgebäude, sowie der Kinderbereich wurden bereits renoviert und erbaut. Dies war durch die Unterstützung von unzähligen Spendern möglich», erzählt Fernanda Frighetto begeistert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.