Plattentipp von Max Küng – Auf diesen Dämmerschlaf-Rock ist immer Verlass Was tun, wenn man fiebrig und krank im Bett liegt? Das hier! Max Küng (Das Magazin)

Morby tut den Ohren sogar dann gut, wenn diese entzündet sind. Foto: Max Küng

Ich war noch nie im Darknet… und werde es auch niemals sein. Denn mich langweilt schon das sichtbare Internet, weshalb soll ich den düsteren Teil dieser Ödnis erforschen wollen?

Aber wo könnte man sonst rumspazieren, wenn man im Bett liegt, krank, fiebrig und rotzend, flachgelegt von Viren wohl? Der Coronatest sagte «negativ», immerhin, tröstlich. Trotzdem lästig. Wohin also mit dem Geist, wenn der Körper nicht aus dem Haus kann? In ein Buch flüchten? Zu viele Buchstaben! Zeitschriften? Zu viel Realität! Netflix? Alles schon gesehen! Fernsehen? So schlecht geht’s mir nun auch wieder nicht. Was sonst? Genau: Musik! Auf die ist immer Verlass.