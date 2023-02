«92,5 Prozent der Personenzüge kamen im vergangenen Jahr pünktlich an», teilten die SBB kürzlich mit. Es ist das zweitbeste Resultat seit Erhebung dieser Daten. Allerdings gilt ein Zug erst als unpünktlich, wenn er mit mehr als drei Minuten Verspätung eintrifft. Und die 92,5 Prozent beziehen sich auf den gesamten Fahrplan. Sieht es am Morgen und am Feierabend auf den Pendlerstrecken ebenfalls so gut aus? Nicht ganz, wie unsere Berechnungen zeigen.