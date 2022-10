Pulitzer-Autorin Jennifer Egan im Gespräch – «Auf eine perverse Art hat Trump gewonnen, weil wir weiter über ihn reden» Der Ex-Präsident, sagt die Schriftstellerin, ruiniere noch immer jede politische Diskussion – selbst unter Freunden. Ulf Lippitz (Das Magazin)

Ein Buch zu lesen sei ein Akt des Widerstands, findet die US-Autorin Jennifer Egan. Bild: Pieter M. Van Hatten

Jennifer Egan gehört zu den wichtigsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen, zur exklusiven Riege der Pulitzer-Preis-Gewinnerinnen, zum Zirkel der Kritikerlieblinge – und das Erste, worum die Sechzigjährige New Yorkerin freundlich und allürenfrei beim Treffen in Berlin bittet, ist: «Call me Jenny.»