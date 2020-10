Triathlon: Die Gebrüder Salvisberg – Auf getrennten Wegen zum gemeinsamen Ziel Der Wahl-Walliseller Andrea Salvisberg und sein jüngerer Bruder Florin Salvisberg gehören im Schweizer Triathlon zu den Aushängeschildern. In diesem Herbst aber profilieren sie sich neu und anderweitig. Jörg Greb

Im Training getrennt, im Wettkampf vereint: So wie hier im Bild das WM-Serie-Rennen von Montreal 2019 wollen Andrea und Florin Salvisberg auch das Triathlon-Einzelrennen an den Olympischen Spielen von Tokio 2021 gemeinsam absolvieren. Foto: Wagner Araujo (ITU Media)

Es war der krönende Abschluss einer aufwühlenden, schwer planbaren Saison. Andrea Salvisberg verbesserte sich auf der zweiten Streckenhälfte der Schweizer Meisterschaft im Halbmarathon ständig. Und ganz am Schluss stürmte er am Sonntag in Belp am lange klar führenden Genfer Morgan Le Guen vorbei. «Nichts von der eigenen Müdigkeit zu erkennen geben – und wenn dann keine Konterattacke erfolgt, ist der Triumph gesichert», dachte sich der 31-Jährige.

In solchen psychologischen Augenblicken unterschieden sich Triathlon und Langstreckenlauf nicht. Der Triathlet Salvisberg lief am Ende unbedrängt zum Titelgewinn – notabene in seinem erst dritten Halbmarathon, seinem ersten seit 2011. Das Resultat tut gut nach einer ursprünglich ganz anders geplanten Saison. Das Grossziel, die Olympischen Spiele von Tokio, galt es im Frühling abzuschreiben. Stattdessen nahm sich Andrea Salvisberg vorrangig seiner Defizite an. Wie etwa dem Laufen, der dritten Triathlon-Teildisziplin. Mit der Silbermedaille an der Schweizer Meisterschaft über 10'000 Meter auf der Bahn, Bronze über 10 Kilometer und dem nationalen Titelgewinn im Halbmarathon liest sich die Erfolgsausbeute hervorragend – zumal dem Wahl-Walliseller auch zeitlich markante Steigerungen gelangen.