Architektur in Basel – Auf gute Nachbarschaft! Stereo Architekten haben ein flexibles Haus gebaut, das gemeinschaftliches Wohnen fördert und sich wandelnden Bedürfnissen anpasst. Ulrike Hark

Die Hausgruppe hat die Gemeinschaftsküche aus einem Bausatz und einer Materialpalette selbst aufgebaut. Foto: Daisuke Hirabayashi

Bereits die Veloeinstellhalle mit den bunt zusammengewürfelten Briefkästen macht klar, dass hier eine gemischte Bewohnerschaft lebt und dass das Unperfekte zum Programm gehört. «Am Anfang stand kein architektonischer Entwurf wie sonst oftmals, sondern die Idee des gemeinsamen Zusammenlebens», sagt Martin Risch vom Büro Stereo Architektur.

Ringsum in der Nachbarschaft wird eifrig gebaut, die Maschinen hämmern und bohren. Nachdem die Stiftung Habitat das ehemalige Coop-Verteilzentrum im Basler Stadtteil Lysbüchel gekauft und es in kleinteiligen Parzellen an diverse Baugenossenschaften abgegeben hat, entwickelt sich das Areal zu einem vielgestaltigen Wohnquartier nach der Typologie der Blockrandbebauung. Das Credo heisst sozial, günstig, zukunftsfähig und umweltverträglich.