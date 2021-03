Reparaturservice aus Embrach – Auf Hausbesuch mit der mobilen Werkstatt

Hanspeter «Hampi» Rindisbacher startet mit seiner mobilen Werkstatt für Fahrräder durch. Am Vormittag ist er unterwegs auf Hausbesuch, am Nachmittag ist er an seinem Geschäftssitz zugegen für Verkauf und Beratung.