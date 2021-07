Clubbetreiber unter Druck – Auf homophobe Äusserungen folgte der Shitstorm In der Zürcher Nachtlebenszene brodelt es. Am Anfang stand ein homophober Kommentar, den mutmasslich ein Clubbetreiber verfasste. Das Protokoll einer Eskalation. David Sarasin

Das entspannte Feiern steht im Supermarket derzeit unter Beschuss. Foto: Urs Jaudas

Sandro Bohnenblust klingt ratlos. «Wie konnte es nur zu so viel Hass kommen? Alles, was mich interessiert, ist die Soundtechnik in meinem Club», sagt der Geschäftsführer des Clubs Supermarket am Donnerstagabend am Telefon. Man versuche, ihn in eine politische Ecke zu drängen. Bohnenblust hat zum Zeitpunkt des Telefonats eine turbulente Woche hinter sich. Begonnen hat alles mit einem Facebook-Kommentar, der am Samstag mit seinem Profil abgesetzt wurde. So haben sich die Ereignisse vergangene Woche entwickelt:

Samstag

Ein Freund von Bohnenblust gibt auf Facebook einem Verschwörungstheoretiker Gegensteuer. Es geht um ein Video auf einem rechtsextremen Portal. Darin werden auch Homosexuelle und Transpersonen diskriminierend dargestellt. Auch Bohnenblust kommentiert das Video. Er schreibt: «LBTQ (sic!) bedeutet sexuelles Chaos und Verderben der Familienstruktur. Seit 250 Jahren führen solch degenerierte Moralvorstellungen statistisch zu höherer Armut, mehr übertragbaren Krankheiten, Zerstörung von sozialer Stabilität (...).»