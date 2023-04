Analyse zur deutschen Koalition – Auf immer 2:1 gegen die Grünen Beim Klimaschutz drängen SPD und FDP die Grünen immer mehr an den Rand. Kanzler Scholz hat dafür taktische und inhaltliche Gründe. Doch sein Plan ist gefährlich. Dominique Eigenmann aus Berlin

Ungleiches Regierungstrio: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD), Vizekanzler Robert Habeck (rechts, Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: Odd Andersen (AFP)

Diese Woche kam es in Berlin zu einem Schauspiel, an das sich die deutschen Regierungsparteien und das Publikum noch lange erinnern werden. An einem Abend wollten Sozialdemokraten, Grüne und Liberale offene Streitfragen klären – tatsächlich dauerten die Verhandlungen am Ende drei Tage, so lange wie noch nie.