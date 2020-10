Nachhaltiges Wohnen in Feldbach – Auf nur 40 Quadratmetern klimaneutral wohnen Devi Bühler von der ZHAW Wädenswil hat ein klimaneutrales Kleinhaus entwickelt. Nun will sie ein Testwohnen anbieten – falls sie das Geld zusammenbringt. Sibylle Saxer

Auf dem Areal des Synergy Village in Feldbach (im Bild) möchte Umweltingenieurin Devi Bühler das von ihr konzipierte Kreis-Haus zur Probe aufstellen, sodass Testwohnen möglich ist. Foto: Manuela Matt

Den Verschleiss an Platz und Ressourcen verkleinern und trotzdem nicht auf Wohnkomfort verzichten: Das ist das erklärte Ziel der Umweltingenieurin Devi Bühler. Sie forscht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil im Bereich Ökotechnologie. «Schon für meine Bachelorarbeit habe ich mich mit dem Thema nachhaltiges Bauen beschäftigt», sagt die 32-Jährige.

Im Rahmen ihrer Bachelor- und Masterarbeit hat sie bestehende Vorzeigeprojekte analysiert. Darauf basierend hat sie ein Designkonzept und Bewertungstool für sogenannte Null-Emissions-Gebäude entwickelt.