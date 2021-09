Parlament Kloten zum Siebten – Auf Rekordkurs Die 32 Mitglieder des Klotener Stadtparlaments tagen heuer so oft wie selten zuvor. So viele Ratsdebatten wie bis jetzt gabs im ganzen letzten Jahr nicht. Christian Wüthrich

Im Schluefwegsaal versammelt sich das Stadtparlament Kloten normalerweise sechs- bis siebenmal pro Jahr. Archivbild: Christian Wüthrich

Keinen einzigen Termin liess die Ratsleitung in diesem Jahr bislang ausfallen. Und am ersten Dienstag im September trifft sich das Klotener Stadtparlament schon wieder zu einer Debatte. Es wird die siebte ordentliche Versammlung der 32 gewählten Volksvertreter sein in diesem Jahr.

«Das gabs noch nie», sagt Renate Stucki, die seit über 20 Jahren in der Stadtverwaltung arbeitet. Jacqueline Tanner, ihre Kollegin in der Verwaltungsdirektion, die seit einem Jahr als zuständige Ratssekretärin von Kloten agiert, bestätigt: «Momentan haben wir einen sehr lebendigen Parlamentsbetrieb.» Anders ausgedrückt, heisst das: Dieses Jahr tagte man schon im ersten Halbjahr so oft wie im ganzen letzten Jahr, als es gerade einmal sechs Termine brauchte, um alle politischen Entscheide zu fällen und sämtliche anstehenden Sachgeschäfte abzuhandeln.