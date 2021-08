Unterwegs mit Brandermittlern der Kantonspolizei – Auf Spurensuche im Aschehaufen

Rund 250-mal pro Jahr rückt eine Spezialeinheit der Zürcher Kantonspolizei aus und fahndet nach der Ursache von Bränden – und Feuerteufeln. Die Aufklärungsquote ist hoch. Martin Huber

Brandermittler Thomas Marty bei seiner Arbeit auf der Terrasse der ausgebrannten Wohnung. Foto: Sabina Bobst

Es knirscht unter den Schuhen. Wir waten durch Scherben, Schutt und Asche. Brandgeruch steigt in die Nase. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus bietet ein Bild der Verwüstung. Die Glastür zur Terrasse ist zerborsten, in der Wand darüber klaffen schwarze Brandlöcher. Das Familienfoto über dem Klavier, die Bücher auf dem Tisch – alles russgeschwärzt. Der Teppich auf dem Boden – vollgesogen mit Wasser. Auch die Wasserlache daneben ist ein Überbleibsel des Löscheinsatzes, den die Feuerwehr am Abend zuvor geleistet hat. Gut 18 Stunden zuvor hat hier ein Feuer gewütet. «Jetzt braucht es eine Totalsanierung», stellt Thomas Marty fest.