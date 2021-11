Der Kanton reagiert – Auf Vogelgrippefall in Hüntwangen folgen strenge Massnahmen Auf einem Betrieb in Hüntwangen sind Hühner mit einem Vogelgrippevirus infiziert worden. Jetzt gilt es, eine Ausbreitung mit allen Mitteln zu verhindern.

In Hüntwangen musste nach einem Vogelgrippe-Ausbruch ein Hof dekontaminiert werden. Foto: Balz Murer

Auf dem Erlebnishof in Hüntwangen sind Hühner an einer hochansteckenden Variante der Vogelgrippe erkrankt. Die Tiere sind entweder gestorben, oder sie mussten getötet werden, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindert. Jetzt folgt eine weitere Reaktion seitens des Kantons. In den Gemeinden rund um Hüntwangen wurden strenge Massnahmen angeordnet, heisst es in einer Mitteilung, die am Freitagnachmittag verschickt wurde. Der Ausbruch zieht zudem Kreise weit über die Region hinaus: Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat zusammen mit den Kantonen Vorkehrungen für das ganze Mittelland getroffen.