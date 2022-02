Sechs Wandertipps – Auf weissen Pfaden zu schönen Beizen und Ausblicken Den Kopf auslüften und den Winter umarmen: Das geht auf diesen Winterwanderungen. Thomas Widmer

Intensives Wintererlebnis: Wanderung auf dem präparierten Pfad von Sunnbüel BE zum Gemmipass VS. Foto: Remo Neuhaus

Von Sunnbüel BE nach Gemmi VS mit schöner Einkehr in der Mitte

Möglich machen den alpinen Winterwander-Klassiker zwei Seilbahnen. Die eine Kabine führt am Anfang von Kandersteg zur Bergstation Sunnbüel, die andere am Ende von der Gemmi hinab nach Leukerbad – atemberaubend, die Talfahrt. Zu den Höhepunkten der Unternehmung gehört der Anblick des gefrorenen Daubensees in seinem Kessel. Und zuvor die Einkehr im Berghotel Schwarenbach. Jules Verne, Pablo Picasso und Alexandre Dumas stiegen hier schon ab. Der Schriftsteller Guy de Maupassant widmete dem einsamen Haus im Gebirge gar eine unheimliche Kurzerzählung. «L’Auberge» von 1886 handelt von zwei Männern und einem Hund, die im Winter an diesem Ort eingeschlossen sind. Bergbahnen hinab in die Dörfer gabs damals nicht.