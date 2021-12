Logitech-Chef im Interview – Auf welche Tech-Gadgets müssen wir an Weihnachten verzichten?

Herr der Mäuse Infos einblenden

Bracken Darrell ist seit 2013 Logitech-Chef. Foto: Sebastien Anex

Bracken Darrell (58) stammt aus den Vereinigten Staaten und lebt in Kalifornien. Seit 2013 ist er Chef von Logitech. In dieser Zeit ist der Aktienkurs von weniger als 6 Franken auf aktuell rund 74 Franken geklettert. Die Firma gehört nun zu den 20 wertvollsten Schweizer Börsenunternehmen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Logitech einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Dollar (+76 Prozent). Das Unternehmen beschäftigt rund 9000 Mitarbeiter, rund die Hälfte davon in China und etwa 300 in der Schweiz. Vor der Pandemie war Darrell einmal pro Monat eine Woche am Hauptsitz in Lausanne. Da nun Reisen aus und in die USA wieder einfacher möglich sind, möchte er wieder öfter in die Schweiz kommen. (red)