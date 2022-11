Gekühltes Stadion

Während die Schweizer in der klebrigen Mittagshitze von Abu Dhabi gegen Ghana testeten, vermeldete die Fifa, sie werde die Stadien in Katar auf «angenehme» 20 Grad kühlen. Pierluigi Tami mochte das damals noch nicht glauben. Der Direktor der Schweizer Nationalmannschaften hielt es für unmöglich, die Temperatur in einem Stadion dermassen zu senken.

Jetzt sitzen wir im Al-Janoub-Stadion. Und zumindest auf den Presseplätzen ist die Temperatur deutlich näher bei den angekündigten 20 Grad als an den 29 Grad, die draussen herrschen. Wer als Zuschauer nicht im Sonnenschein sitzt und kurze Hosen anhat, dürfte heute frieren.

Wir sind gespannt, wie die Spieler die Temperatur auf dem Feld erleben.