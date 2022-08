Am 23. August geht es los – Aufbauarbeiten zum Zürich Openair sind gestartet In knapp zwei Wochen wird neben dem Flughafen Zürich getanzt und gefeiert. Die 10. Ausgabe des Zürich Openair hält so manchen Höhepunkt bereit. Flavio Zwahlen Raisa Durandi (Foto)

Damit in knapp zwei Wochen alles bereit ist, hat der Aufbau des Zürich Openair bereits jetzt begonnen. Foto: Raisa Durandi

Fünf Tage Party: Das Zürich Openair auf Rümlanger Boden dauert dieses Jahr so lange wie noch nie. Das grösste Festival des Unterlands beginnt am Dienstag, 23. August, und dauert bis Samstag, 27. August. Zur zehnten Ausgabe wurde ein hochkarätiges Line-up mit internationalen Grössen wie Arctic Monkeys, Kings of Leon, David Guetta, Martin Garrix und Kygo zusammengestellt. Dazu gesellen sich weitere bekannte Musikerinnen und Musiker wie Anne-Marie, Tash Sultana, Casper, Alt-J, Rita Ora oder Lewis Capaldi.