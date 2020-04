Verkehrsunfall in Adlikon – Auffahrkollision fordert drei Verletzte Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Lastwagen und zwei Autos sind in Adlikon drei Personen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich an der Wehntalerstrasse in Adlikon. Foto: PD/Kapo ZH

Auffahrkollision in Adlikon: Wie die Kantonspolizei Zürich schildert, fuhr am Dienstagmorgen kurz nach 11 Uhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Wehntalerstrasse in Richtung Dielsdorf und beabsichtigte, nach links in den Bahnweg abzubiegen. Der nachfolgende 78-jährige Autofahrer verlangsamte daher sein Fahrzeug. Der 46-jährige Chauffeur des dahinter fahrenden Lastwagens prallte trotz Vollbremsung in das Heck des Wagens vor ihm. Dieser wiederum wurde gegen das Auto der 62-Jährigen geschoben. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der Kollision die beiden Autolenkenden sowie eine Mitfahrerin im mittleren Fahrzeug verletzt. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gefahren. (pst)