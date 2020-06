Reiten: Erste Rennen am 19. Juni – Aufgalopp im Geistermodus Das Coronavirus hat monatelang auch den Schweizer Turfsport lahmgelegt. Jetzt rückt der Auftakt zur grünen Saison näher. Am Freitag, 19. Juni, geht es im Horse Park in Dielsdorf los. Mit neun Galopprennen, aber ohne Zuschauer. Werner Bucher

Die Freude ist bei Reitern und Pferden gross: Erstmals seit Wochen können sie auf der Grasbahn in Dielsdorf wieder trainieren. Foto: Werner Bucher

Pferderennen in der Schweiz sind ohne Zuschauerinnen und Zuschauer kaum denkbar. Die aufwendigen Veranstaltungen finanzieren sich durch Eintritte, Wetten, Programmverkäufe und den Gastrobereich. Fehlen die Zuschauer, so fehlt auch das Geld für den Rennbetrieb. Das weitgehende Sportverbot als eine der Coronavirus-Restriktionen hat die Schweizer Rennsport-Gemeinde mit ihren Besitzern, Reiterinnen, Trainern und Funktionärinnen in eine schwierige Situation der Ungewissheit gebracht. Das war aus den Stimmen der Beteiligten am Rande des ersten Grasgalopps auf der Pferderennbahn in Dielsdorf deutlich herauszuhören.