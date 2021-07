Vorfall in Baku - Aufregung um Fan mit Regenbogenfahne

EM 2021: Vor Dänemark – Tschechien – Aufregung um Fan mit Regenbogenfahne In Baku wird einem dänischen Fan eine Regenbogenfahne entwendet. Die Uefa sagt: Er war stark betrunken. Der dänische Verband sagt: Das stimmt gar nicht.

Zwei Ordner für eine Fahne: Die Sicherheitsleute von Baku verhindern ein Statement von zwei dänischen Fans. Foto: Darko Vojinovic (AP/Keystone)

Kurz vor dem Spiel zwischen Dänemark und Tschechien in Baku. Zwei Sicherheitsleute diskutieren heftig mit zwei dänischen Fans, die beiden haben eine Regenbogenfahne bei sich. Kurz danach ist diese verschwunden, einer der Ordner hatte sie den Dänen entrissen. Später heisst es, einer der beiden sei zu diesem Zeitpunkt stark betrunken gewesen. Dem widerspricht der dänische Verband.

Man habe Mitarbeiter in der Nähe des Vorfalls gehabt und werde zur Untersuchung der Uefa beitragen, twitterte Ronnie Hansen, kaufmännischer Leiter des Verbands, in der Nacht auf Sonntag. Man teile die Ansicht der Uefa überhaupt nicht, dass der betroffene Fan stark betrunken gewesen sei und warte nun auf eine Antwort.

Der Kontinentalverband hatte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt, weder die Ordner in Baku noch in anderen EM-Stadien angewiesen zu haben, Regenbogenflaggen zu konfiszieren. Der Vorfall werde untersucht, die Flagge sei dem Fan zurückgegeben worden. Die Uefa gab an, zunächst die Information erhalten zu haben, dass der dänische Anhänger nicht nur «stark betrunken» gewesen sei, er habe auch Ärger mit lokalen Fans gehabt. «Natürlich werden wir uns mit dem Uefa-Delegierten, dem Uefa-Sicherheitsbeauftragten und den lokalen Behörden in Verbindung setzen, um das zu klären», hiess es.

Kommt nicht gut an: Als die Dänen Wind davon bekommen, protestieren sie. Die Fahne gibt es aber erst später wieder zurück. Foto: Darko Vojinovic (AP/Keystone)

Bereits zum zweiten Mal ein grosses Thema

In dänischen Medien sagte der Fan, der die Fahne ins Stadion gebracht hatte, dass Ordner ihm diese aus der Hand gerissen hätten. Er sei schockiert darüber gewesen. Nach dem Spiel habe er die Fahne über den Fan-Koordinator des Verbands wieder erhalten.

Die Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt waren bereits in der vergangenen Woche ein riesiges EM-Thema gewesen, weil die Uefa untersagt hatte, dass die Münchner Arena zum deutschen Spiel gegen Ungarn bunt strahlt. In Baku und St. Petersburg wurden Bandenwerbungen eines Sponsors, gehalten in Regenbogenfarben, untersagt, der Verband berief sich dabei auf die nationalen Gesetze.

Dem Ganzen vorausgegangen war ein Antrag der Stadt München, der auch auf den Protest gegen ein in Ungarn erlassenes Gesetz zielte, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

dpa/mro

