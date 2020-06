Happige Kritik an Bundesgericht – Aufseher werfen obersten Schweizer Richtern Anfängerfehler vor Die Geschäftsprüfungskommission wirft dem Bundesgericht grundlegende Versäumnisse vor. Dies zeigt ein Bericht, der noch unter Verschluss ist. Thomas Knellwolf

In der Kritik: Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (in der Mitte), hier bei der «Schulreise» des Gerichts im Oktober 2018 in Langnau BE. Die anderen Aufgenommenen haben mit den Vorwürfen nichts zu tun. Foto: Thomas Peyer

Was ist mit der Justiz des Bundes los? Bundesanwalt Michael Lauber steht seit längerem stark unter Druck. Das Bundesstrafgericht macht sich parallel dazu durch interne Streitereien das Leben und das Arbeiten schwer. Und jetzt gerät auch noch das Bundesgericht erheblich in die Kritik.

Dabei hätten die höchsten Richter aus Lausanne als Aufseher bei den Bundesstrafrichtern in Bellinzona für Ruhe und Ordnung sorgen müssen. Ausgerechnet dabei gingen sie mutmasslich nicht korrekt vor. Dies hält nun wiederum – mutmasslich ohne das Wort mutmasslich – die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission (GPK) fest. Die Kontrolleure aus National- und Ständerat werfen den obersten Richtern Fehler vor, die für viele Juristen als Anfängerfehler gelten. Dem Vernehmen nach wehren sich die so Kritisierten gegen die Vorwürfe.

Die Vorwürfe schienen aufgebauscht

Alles fing damit an, dass die Verwaltungskommission des Bundesgerichts im Frühjahr zum Dauerstreit am Bundesstrafgericht ein aufsichtsrechtliches Verfahren durchführte. Am 20. April veröffentlichte die Kommission unter der Leitung von Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer ihren Bericht und entkräftete die schwersten Vorwürfe. Mobbing, Sexismus und Spesenmissbrauch gab es gemäss den obersten Richtern aus Lausanne bei den verwaltungsrechtlich unterstellten Kollegen in Bellinzona nicht oder kaum.

Für zwei Tessinerinnen, welche die zum Teil offensichtlich unhaltbaren Diskriminierungsvorwürfe erhoben hatten, ging der Schuss nach hinten los: Die eine war als Kammerpräsidentin zuvor vom Kollegium abgewählt worden. Zu ihr hielt der Bericht fest, sie habe «ihren Pflichten eindeutig nicht genügt».

Bei einer zweiten Tessinerin forderten die Aufseher gar eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die langjährige Generalsekretärin hatte in ihren Augen nicht nur falsche Vorwürfe kolportiert, sondern Klagen, etwa wegen Sexismus, jahrelang «nicht lege artis» behandelt. Die Bundesstrafrichter entliessen die Frau kürzlich.

Nicht richtig angehört

Nun aber hat die GPK eine Untersuchung zur Untersuchung gemacht. Die Kontrolleure des Parlaments haben analysiert, ob die Kontrolleure aus dem Bundesgericht korrekt vorgegangen waren. Und sie kommen zum Schluss, dass dies bei weitem nicht der Fall war. Aus einem Vorabbericht zur heutigen TV-Sendung «Rundschau» gehen die schweren Vorwürfe der GPK hervor.

Insbesondere der nun entlassenen Generalsekretärin habe das Bundesgericht das rechtliche Gehör nicht gewährt. Sie und andere konnten sich in der Untersuchung also gegen die Anschuldigungen an ihre Adresse nicht richtig wehren. Zumindest nicht rechtzeitig. Nach Publikation des Berichts wurde dies anscheinend teilweise nachgeholt.

Die Generalsekretärin und andere waren wohl in der irrigen Meinung vor die Verwaltungskommission des Bundesgerichts getreten, es ginge nur um die von ihnen erhobenen Vorwürfe wie Mobbing und Sexismus. Sie konnten kaum ahnen, dass sich das Blatt gegen sie wenden würde. Dem Bundesgerichtspräsidenten Meyer und seinen Kollegen schienen aber viele ihrer Vorwürfe aufgebauscht oder gar falsch. Allerdings hielten sie auch fest, dass sich einzelne Bundesstrafrichter gegenüber Untergebenen «in Stil und Tonlage» vergriffen und «die kulturellen Eigenheiten der Tessinerinnen und Tessiner nicht immer in genügender Weise berücksichtigt» hätten. Dafür blieben aber die Konsequenzen weitgehend aus.

Der Bericht der GPK ist (noch) nicht publiziert. Das Bundesgericht hat nun die Möglichkeit, zu den Vorwürfen an seine Adresse Stellung zu nehmen. Ruhe wird in der Justiz des Bundes nicht so bald einkehren.