Fussball 2. Liga – Aufsteiger Bülach überzeugt erneut Der FC Bülach besiegt Kilchberg-Rüschlikon zu Hause 4:2 und hat damit nach zehn Meisterschaftsspielen bereits 20 Punkte geholt. Markus Wyss

Die Bülacher Zweitliga-Fussballer freuen sich über ihren bereits sechsten Saisonsieg. Foto: Raisa Durandi

Am 28. Mai dieses Jahres wurde der Bülacher Aufstieg in die 2. Liga mit einem 4:1-Heimsieg gegen Verfolger Kloten vor 640 Zuschauern besiegelt. Die fussballerischen Glanzleistungen finden nun auch in der 2. Liga ihre Fortsetzung.