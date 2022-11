Parlament Kloten – Aufwertung im Hohrainli-Quartier ist einen Schritt weiter Eine Zonenänderung soll Investitionen ins Klotener Hohrainli-Quartier fördern. Das Stadtparlament ist damit einverstanden. Thomas Mathis

In der Ostanflugschneise neben der Kaserne Kloten liegt das Quartier Hohrainli. Foto: Christian Wüthrich

Das Gebiet Hohrainli soll entwickelt werden. Das hat das Klotener Parlament am Dienstagabend einstimmig entschieden. In der Ostanflugschneise neben der Kaserne Kloten sind nach geltendem Recht nur Bauten mit maximal zwei Geschossen erlaubt. Deshalb sind die Wohnblöcke, die bestehen bleiben dürfen, wenig interessant für Investitionen. Das will der Stadtrat ändern.