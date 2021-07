Frau auf Swiss-Flug verhaftet – Augenzeuge beschreibt Situation im Flugzeug als lebensbedrohlich Eine 28-jährige Frau soll auf einem Swiss-Flug randaliert haben. In Kloten wurde sie verhaftet. Ein Mitpassagier kritisiert den Polizeieinsatz. Flavio Zwahlen

Auf einem Swiss-Flug von Stockholm nach Zürich soll eine Passagierin am Sonntagabend randaliert und das Flugpersonal angegriffen haben. Foto: Francisco Carrascosa

Am Sonntagabend landete um 19.40 Uhr eine Swiss-Maschine aus Stockholm am Flughafen Zürich. An Bord spielten sich nach der Landung wilde Szenen ab. Unmittelbar nachdem das Flugzeug aufgesetzt hatte, stand eine 28-jährige Passagierin von ihrem Sitz auf und zog ihre Maske aus. Dies führte dazu, dass ein privat mitreisender Polizist eingriff und die Frau festhielt. Die Kantonspolizei führt auf Anfrage aus, dass der Polizist auf Geheiss der Besatzung handelte. Diese sei laut Luftfahrtgesetz berechtigt, Personen, die an Bord eines schweizerischen Luftfahrzeuges eine strafbare Handlung verüben, bei Gefahr im Verzug zu verhaften. In der am Montag veröffentlichten Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst es zudem, dass die Passagierin das Kabinenpersonal tätlich angegriffen hat.