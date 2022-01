iPhone-Konzern ist 3 Billionen wert – Wer 1000 Dollar 1980 in Apple investiert hätte, wäre reich geworden 3'000'000'000'000 Dollar: So gross ist der Börsenwert von Apple. Was macht der US-Konzern besser als die Konkurrenz? Und warum ist diese Festung kaum zu knacken? Helmut Martin--Jung

Hervorragendes Design, nicht nur der Produkte: Apple-Chef Tim Cook während einer Präsentation im Jahr 2018. Foto: Keystone

Wer ein iPhone kauft, ein iPad oder ein anderes Produkt von Apple, findet in der Verpackung oft einen Aufkleber. Es zeigt einen schematisch gestalteten, angebissenen Apfel in schlichtem Weiss. Diejenigen, die damit nichts anfangen können, sind auf diesem Planeten mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Minderheit.

Die grosse Mehrheit weiss, wofür dieses Logo steht – was für eine Marke, was für ein Marketing! Dass Apple beim Börsenwert nun die Schwelle von drei Billionen Dollar überschritten hat, liegt nicht nur am erfolgreichen Marketing. Hinzu kommen auch technologische Kompetenz und eine ebenso kluge wie anpassungsfähige Firmenpolitik.

Wie sehr es Apple gelungen ist, diesen Dreiklang über das vergangene Jahrzehnt zu optimieren, zeigt der Blick auf die Entwicklung der Apple-Aktie. Es dauerte 42 Jahre, bis Apple die erste Billion geknackt hatte, aber nur zwei weitere, bis die Schwelle von zwei Billionen Dollar Börsenwert überschritten war. Und nun waren es nur noch 16 Monate bis zur nächsten Billion. Wer 1980 beim Börsengang mit 1000 Dollar eingestiegen wäre, besässe heute Aktien im Wert von mehr als 1,8 Millionen Dollar.

Durchhaltevermögen wäre dann allerdings schon gefragt gewesen, denn Apple war keineswegs immer der vor Geld und Selbstbewusstsein strotzende Tech-Konzern, der er heute ist. 1985 verliess Mitgründer Steve Jobs das 1976 gegründete Unternehmen. Zehn Jahre später stand die Firma kurz vor der Übernahme.

Da traf Apple die Entscheidung, eine Firma namens Next zu übernehmen. Ihr Gründer und Chef: Steve Jobs. Der strich nicht bloss die viel zu ausufernde Produktliste zusammen, sondern schloss auch ein Abkommen mit Erzfeind Microsoft, das viel Geld in die Kassen brachte.

Schon der iMac, der knallbunte Computer für den Schreibtisch, war ein Erfolg. Richtig los ging es aber mit dem Musikspieler iPod. Ähnliche Geräte gab es zwar schon, aber nicht solche mit so viel Speicherplatz und vor allem mit einer derart intuitiv zu erfassenden Steuerung. Weil Jobs klar war, dass der beste Musikspieler ohne Musik nichts wert wäre, überzeugte er die Musikkonzerne, die unter zunehmender Piraterie litten, ihre Inhalte zu vergleichsweise geringen Beträgen abzugeben – an denen Apple kräftig mitverdiente.

Ein erster Kassenschlager: Steve Jobs 1998 mit einem iMac. Foto: Keystone

Als Mitte der 2000er-Jahre durchsickerte, dass Apple womöglich an einem Telefon arbeite, baute sich eine riesige Erwartungswelle auf. Verglichen mit heutigen Modellen konnte das erste iPhone, vorgestellt Anfang 2007, zwar nicht viel. Der damaligen Konkurrenz aber war es weit überlegen.

Apple hatte den perfekten Zeitpunkt erwischt: Die Technologie der berührungsempfindlichen Bildschirme war reif, die Prozessor-Chips schnell genug. Und mit den iPods hatte das Unternehmen bereits Erfahrungen mit der Produktion in China gesammelt.

Bis heute ist das iPhone das wichtigste Produkt des Konzerns. Hatte Apple zu Beginn vor allem zusammengekaufte Bauteile mit der eigenen Software und dem ikonischen Design zu Luxusprodukten veredelt, hat sich der Konzern im Lauf der Jahre mehr und mehr technologische Kompetenz angeeignet. Die Prozessoren etwa entwickelt Apple inzwischen selbst und hat dabei Konkurrenten wie Qualcomm überflügelt. Auch an Funkbausteinen arbeitet das Unternehmen.

Das Apple-Universum

Vor allem aber ist es dem Konzern gelungen, seine Produkte zu einer Art Universum zu verweben. Sie verstehen sich untereinander, die elektronische Uhr, Apple Watch genannt, zum Beispiel lässt sich ohne ein iPhone gar nicht in Betrieb nehmen.

Verknüpft wird die Hardware durch ein immer dichteres Netz an Diensten. Angefangen vom Speicherdienst iCloud, der auf den Geräten ziemlich penetrant beworben wird, über die Streaming-Dienste für Musik und Videoinhalte bis hin zu Fitness-Training für zu Hause: Wer bereit ist, die oft überhöhten Preise zu bezahlen, der hat es recht komfortabel.

Technologisch ist die Konkurrenz inzwischen mindestens ebenbürtig, verfügt aber weder über ein so kunstvolles und dichtes Netz an Produkten und Diensten, noch über ein Marketing, das es schafft, eigentlich recht banale Alltagsprodukte in den Status von Luxusgütern zu erheben.

Etwas Durchgestylteres als eine Apple-Präsentation ist kaum vorstellbar, sie ähnelt liturgischen Veranstaltungen zum höheren Ruhm von Gottheiten. So entstand eine Gemeinde treuer Fans und eine Masse, die Apple als eine Art Leitfigur der Tech-Welt wahrnimmt. Auch wenn sie das keineswegs immer ist, sondern oft nur Vorhandenes aufgreift.

Auch in China Kult: Apple-Fans belagern im Juli 2020 einen neuen Apple Store in Peking. Foto: Keystone

In jüngerer Zeit präsentiert sich Apple gerne als Unternehmen, das auf Datenschutz besonderen Wert legt. Firmenchef Tim Cook gibt sich empört darüber, dass zum Beispiel über Apps Daten gesammelt werden, die für deren Funktion gar nicht nötig seien. Im vergangenen Jahr führte Apple in seinem Handy-Betriebssystem daher eine verpflichtende Abfrage ein, bei der Nutzer das Datensammeln einschränken können.

Umso verwunderter waren viele, als der Konzern ebenfalls im vergangenen Jahr das Vorhaben ankündigte, auf iPhones automatisiert nach Bildern zu suchen, die in einer Datei bekannter Aufnahmen von sexualisierter Gewalt an Kindern verzeichnet sind. Nach einer Welle der Kritik gab Apple das Vorhaben schliesslich auf.

Wenn es ums Geschäft geht, ist Apple – wie andere Unternehmen auch – allerdings recht flexibel, was moralische Standards angeht. Wenn dem Regime in Peking eine App nicht passt, verschwindet sie aus Apples digitalem Laden, dem App Store. Dass Apple von den Drittanbietern im App Store eine Gebühr zwischen 15 und 30 Prozent des Umsatzes verlangt, ist Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Das gefällt aber auch einigen Wettbewerbshütern nicht.

Dass das Unternehmen dadurch ernsthaft in Gefahr gerät, glaubt allerdings niemand. Auch die Befürchtungen, dem Konzern könne es nach Steve Jobs' Tod 2011 an Innovationskraft fehlen, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Wirklich revolutionär neue Produkte wie das iPhone hat Apple zwar seither nicht mehr auf den Markt gebracht, dafür aber mit dem Apple-Universum eine Festung erschaffen, die auch künftig nur schwer zu erobern sein wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.