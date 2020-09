Zeitreise – Aus Armenhaus wird Altersheim Das Alters- und Pflegeheim Peteracker blickt auf eine über 170-jährige Geschichte zurück. Konzipiert worden war es ursprünglich, um die Armen der Gemeinde an einem einzelnen Ort zu überwachen. Manuel Navarro

Wo heute das Altersheim in Rafz steht, war früher das Bürgerasyl. Foto: ETH-Bibliothek Zürich / Comet Photo AG

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelte sich, wie die Gemeinde Rafz mit ihren Armen umging. Am Rande des Dorfes wurde ein Armenhaus gebaut, so gesehen eine Art Vorläufer der Sozialwohnung. Für den Bau gab es verschiedene Gründe: Wie Thomas Neukom in der Rafzer Dorfchronik schreibt, zielte man darauf ab, durch die Konzentration der Armen besser die Aufsicht über sie bewahren zu können, andererseits erhoffte man sich aber auch, dass die Ausgaben für das Armenwesen dadurch sinken würden. Die ersten Bewohner zogen am 11. Juli 1850 in das Haus ein, die offizielle Einweihung erfolgte ein paar Tage später, am 21. Juli. Besonders empathisch zeigten sich die Behörden damals nicht: Zur Einweihung erhielten die mittellosen Bewohner des Hauses ein Brötchen und ein Glas Wein, während es sich die Behörden gemeinsam mit den Ehrengästen bei einem Festmahl gutgehen liessen.