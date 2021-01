Gastro-Serie «Besser essen» – Aus dem Homeoffice reist der Gaumen nach Japan und Tibet Der Kühlschrank leer, der Hunger gross, die Restaurants geschlossen: Da ist das Take-away-Angebot des Hum Kitchen in Kloten genau die richtige kulinarische Anlaufstelle. Daniela Schenker

Rindfleisch spicy und vor allem sehr reichhaltig. Foto: Daniela Schenker

Die Festtage sind vorbei. Den ersten Grosseinkauf des Jahres haben wir erfolgreich vor uns hergeschoben. Der Homeoffice-Tag war länger als geplant. Ein Blick in den Kühlschrank zeigt: Der war auch schon besser bestückt. Also sucht die Familie kurz vor 19 Uhr im Internet nach einem mehrheitsfähigen Take-away-Angebot in der Region. Ganz so einfach ist das nicht. Einige Restaurants bieten diesen Service zwar an, doch wer bestellen will, läuft ins Leere. Auf der sehr klar und transparent gestalteten Website des Hum Kitchen in Kloten werden wir fündig. Vor allem finden wir Bilder von japanischen und tibetischen Gerichten, die man nach einem Arbeitstag nicht eben mal so schnell aus den vorhandenen Vorräten zaubern kann.