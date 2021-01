DJ erhält Sendezeit – Aus dem Radio klingt Sound aus Bassersdorf DJ Bruno G ergatterte sich bei der «FridayNite Winter Edition» von Virgin Radio Switzerland eine Stunde Sendezeit. Beatrix Bächtold

DJ Bruno G alias Bruno Grotto aus Bassersdorf erstellt Musik-Mixes und kann bei Virgin Radio Switzerland eine Stunde lang senden. Foto: Francisco Carrascosa

Erst vor wenigen Tagen teilte ihm der Sender Radio Virgin Switzerland mit, dass sein Mix die Jury überzeugt habe und am 29. Januar on air gehen werde. «Unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen und freue mich riesig», sagt er. Als er im Dezember seine MP3-Datei einreichte, habe er nicht im Traum daran gedacht, schlussendlich einer der 16 Auserwählten zu sein. Schliesslich gehe er bald auf die 60 zu und wolle einfach nur hobbymässig in dieser trüben Zeit Freude unter die Leute bringen. «Sphärische Klänge und soulige Rhythmen», beschreibt er seinen Stil in Kurzform.