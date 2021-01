Theaterstück aus Regensberg – Aus dem Schlummermodus auf die Open-Air-Bühne Eigentlich hätte Teil 3 des Theaterstücks «Zürcher Wunderland» im letzten Frühling aufgeführt werden sollen. Doch dann kam Corona. Jetzt arbeitet der Regensberger Schauspieler und Autor Mathias Reiter auf eine Freilufttournee hin. Barbara Stotz Würgler

Schauspieler und Regisseur Mathias Reiter verdiente sein Geld in der Corona-Krise zwischenzeitlich als Buschauffeur. Foto: Raisa Durandi

«Es müssen wieder Geschichten erzählt werden», findet Schauspieler und Regisseur Mathias Reiter. Deshalb bereiten er und sein Team des Theaterprojekts «Zürcher Wunderland» nun die Aufführung der dritten und letzten Episode vor. Das Stück zum Thema Zukunft wird jedoch nicht wie die anderen beiden im Höflikeller in Regensberg dargeboten. Es soll an verschiedenen Orten und Plätzen im Zürcher Unterland unter freiem Himmel auf die Bühne gebracht werden. «Wir werden mit einer überdachten Tribüne von Gemeinde zu Gemeinde ziehen», erklärt Mathias Reiter. Demnächst werde man die Gemeinden anschreiben, ob sie «Zürcher Wunderland» einen geeigneten Platz zur Verfügung stellen wollen – sei es ein Stück Wiese am Waldrand, einen Dorfplatz oder sonst eine geeignete Fläche. Erst dann wird man einen Tourneeplan aufstellen können.