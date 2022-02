Neue Führung im Löwen Dielsdorf – «Aus der Nachbarschaft haben wir bereits Stammgäste» Michael Weber und Veronika Fulajtar führen seit einem Monat das Restaurant Löwen in Dielsdorf. Sie überraschen mit neuen Ideen, die bei den Gästen ankommen. Barbara Gasser , Balz Murer

Michael Weber und Veronika Fulajtar führen neu die Geschäfte im Restaurant Löwen in Dielsdorf. Foto: Balz Murer

Michael Weber und Veronika Fulajtar legen im Restaurant Löwen in Dielsdorf auch selber Hand an. Als Zuständige für die Geschäftsleitung agieren sie nicht nur im Hintergrund, sondern empfangen die Gäste und servieren auch gleich die Gerichte. «Wir haben Freude an unserem Job und suchen bewusst den Kontakt mit der Kundschaft», erklärt Weber. Der Start vor einem Monat sei geglückt.

Food-Waste vermeiden