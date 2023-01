Bezirke Bülach und Dielsdorf – Aus diesen Gemeinden sind die Kandidierenden für den Kantonsrat In den Bezirken Bülach und Dielsdorf treten 268 Kandidierende zu den Kantonsratswahlen an. Die Übersicht nach Gemeinden. Thomas Mathis

Den Bezirken Bülach und Dielsdorf kommen total 29 Sitze im Kantonsrat zu. Foto: Urs Jaudas

Kandidierende im Bezirk Bülach

Bachenbülach: Michael Biber (FDP, bisher), David Hüsler (Mitte), Monika Peier (Aufrecht / Freie Liste), Andreas Plath (EVP), Magdalena Risch (Aufrecht / Freie Liste), Alex Seiler (SVP).

Bassersdorf: Thomas Lamprecht (EDU, bisher), Doris Meier (FDP, bisher), Bernie Dettwiler (EVP), Ylli Doko (FDP), Adrian Hediger (SP), Christoph Isler (EDU), Susanne Knoblauch-Meyer (Aufrecht / Freie Liste), Lucia Lamprecht (EDU), Anna Merz (FDP), Sara Morf (Grüne), Christian Pfaller (SVP), Karin Rüedi (EDU), Beat Schneeberger (EDU), Selina Stampfli (SP), Sabrina Thurnheer (GLP).

Bülach: David Galeuchet (Grüne, bisher), Romaine Rogenmoser (SVP, bisher), Philemon Abegg (EVP), Daniel Ammann (FDP), Conny Brizza-Pacitto (EDU), Johanna Bürgin (EVP), Luís Manuel Calvo Salgado (Grüne), Tania Carvalho (GLP), Belma Dietrich (Mitte), Mark Eberli (EVP), Maria Eisele (AL), Michèle Fischer (GLP), Fabien Forestier (SP), Violeta Gjihollaj (Aufrecht / Freie Liste), Verena Götte (AL), Laura Hartmann (SVP), Magy Hobi (EDU), Larissa Kägi (Grüne), Esther Lehmann (SP), Jürg Leimbacher (AL), Marco Maggetti (FDP), Thomas Obermayer (SVP), Julia Pfister (EVP), Vanessa Schacht (AL), Andreas Scheuss (Grüne), Elisabeth Stäger (Grüne), Lukas Studiger (EDU), Markus Surber (FDP), Géraldine Wirth (SP), Dani Wülser (Aufrecht / Freie Liste).

Dietlikon: Cristina Cortellini (GLP, bisher), Joane Gautschi (FDP), Ines Rechberger (Aufrecht / Freie Liste), Oliver Wenczel (SP).

Eglisau: Christian Aegerter (EDU), Yannick Maag (SVP), Alexandra Stecher (Mitte), Sven Patrick Stecher (Mitte), Marius Ulrich (Grüne), Klaus Vogel (GLP).

Embrach: Rebekka Bernhardsgrütter Derungs (Mitte), Gianni Boschetti (EDU), Willy Dubs (Aufrecht / Freie Liste), Michaela Kurath (Aufrecht / Freie Liste), Christian Mohler (Grüne), Gabriela Pils (Mitte), Thomas Regli (SVP), Jethro Sutter (AL), Kirsten Weidmann (Mitte).

Freienstein-Teufen: Rebekka Baserga (EDU), Saskia Meyer (SVP), Donato Flavio Scognamiglio (EVP).

Glattfelden: Michèle Dünki-Bättig (SP, bisher), Andreas Keiser (SVP), Erika Lüthi (Aufrecht / Freie Liste), Martina Schurter (Grüne), Pascal Streiff (GLP).

Hochfelden: Carina Holbein (Aufrecht / Freie Liste), Daniel Kappeler (EDU), Silvio Knill (Aufrecht / Freie Liste).

Höri: Thomas Schlumpf (SVP).

Kloten: Christoph Fischbach (SP, bisher), Mark Wisskirchen (EVP, bisher), Diana Estefania Diaz (Grüne), Brian Dieng (GLP), Laura Fischer (SP), Philip Graf (SP), Ruth Häfliger (EVP), Sven Heinzelmann (SVP), Fabienne Kühnis (Grüne), Gaby Kuratli (Mitte), Remko Leimbach (Aufrecht / Freie Liste), Belinda Mastev (Grüne), Astrid Naier (Aufrecht / Freie Liste), Saya (Heidi) Oechslin (EDU), Catia Porri (AL), Suzanne Rieder (GLP), Caroline Sanchez (EVP), Reto Schindler (Grüne), Hansjürg Schmid (FDP), Thomas Schneider (SVP), Max Töpfer (SP), Dalibor Trifunovic (Mitte), Pascal Walt (Mitte), Roman Walt (GLP), Tania Woodhatch (EVP).

Lufingen: Sylvain Dellsperger (FDP), Felix Hardegger (EDU), André Reinmann (GLP).

Nürensdorf: Jacques Bernet (FDP), Sandro Gerber (FDP), Manuel Pfister (GLP), Joel Schweiker (EDU), Martin Suessli (Aufrecht / Freie Liste), Edgar Urech (EVP).

Opfikon: Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP, bisher), Roman Schmid (SVP, bisher), Lule Agusi (SP), Benjamin «Beni» Baumgartner (SVP), Ceren Bingöl (SP), Allan Boss (SP), Werner Brunner (EVP), Adrian C. Einecke (Aufrecht / Freie Liste), Shpend Fazliu (Mitte), Isabella Frey (EVP), Tanja Glanzmann (Mitte), Urban Husi (SVP), Aaron Keller (Mitte), Heidi Kläusler-Gysin (EVP), Martina Minges (Grüne), Helen Oertli (Grüne), Thomas Schwyzer (Mitte), Luc Jérôme Sierro (GLP), Evelyne Sydler (GLP), Ramón Tscharner (Mitte), Oliver Valaulta (FDP).

Rafz: Kurt Altenburger (SP), Hubert Boog (FDP), Beat Hauser (GLP), Philipp Rolli (EDU), Kathrin Schneckenburger (EVP).

Rorbas: Barbara Grüter (SVP, bisher), Ruedi Elmer (AL), Susanna Gärtner (EVP), Lara Grüter (SVP), Cécile Meier (FDP), Niklaus Schlienger (AL).

Wallisellen: Linda Camenisch (FDP, bisher), Daniela Rinderknecht (SVP, bisher), Kathrin Wydler (Mitte, bisher), Claudia Iseli (Grüne), Joshua Keller (EDU), Holger Linnertz (GLP), Philipp Maurer Murbach (Grüne), Christina Müller (GLP), René Nussbaumer (SP), Reto Pfeiffer (Grüne), Markus Reck (GLP), Deborah Scharpf (FDP).

Wil: Harmina A. (Ineke) Gubler (GLP), Mirjam Schroth-Sägesser (EDU).

Winkel: Martin Egle (Aufrecht / Freie Liste), Martin Hoof (Mitte), Urs Hüsler (EVP), Julian Leserri (FDP), Lejla Salihu (SP).

Auswärtige: Rosa Rago (Aufrecht / Freie Liste, Oberglatt), David Thayer (AL, Zürich), Andi Widmer (Aufrecht / Freie Liste, Laufen-Uhwiesen), Facundo Zimmerli (Mitte, Stadel).

Kandidierende im Bezirk Dielsdorf

Bachs: Robin Kuhn (GLP).

Boppelsen: Erika Zahler (SVP, bisher), Dominik Fleischli (SP), Dominik Gross (GLP), Martina Knoepfel (Grüne), Yvonne Mäder (EVP), Pascal Stucki (Grüne), Eberhard Walther (Grüne).

Buchs: Martin Berchtold (Aufrecht / Freie Liste), Cedric Bollinger (EVP), Deborah Gomes Schwob (Grüne), Maya Tharian (GLP).

Dällikon: Matthias Daniel Hurni (EDU), Daniel Kristandl (FDP).

Dänikon: Christian Lucek (SVP, bisher).

Dielsdorf: Alfred «Fredi» Heller (GLP), Peter Krähenbühl (AL), Carlo Lauven (EVP), Christine Ruch (AL), Peter Zolliker (EVP).

Hüttikon: Beatrice Derrer (SVP), Fabian Schenkel (SVP).

Neerach: Karl Heinz Meyer (SVP, bisher), Nick Glättli (SP), Beatrix Rentke Pühringer (GLP).

Niederglatt: Stefan Schmid (SVP, bisher), Klemens Kaufmann (Mitte), Stephan Ramseyer (FDP), Nadja Tofani (SP).

Niederhasli: Beatrix Stüssi (SP, bisher), Karen Bains (Aufrecht / Freie Liste), Simon Luca Biasco (AL), René Brülhart (Mitte), Nicola Dittli (GLP), Thomas Guggisberg (Grüne), Marion Halter (Mitte), Sonia Hässig-Masnari (FDP), Sylvia Klarer (Mitte), Raymond König (Mitte), Peter Lang (AL), Gabriela Perrone (Grüne), Karin Rogala-Kahlhöfer (SP), Sara Sangiacomo (SVP), Sandra Schwartz (FDP).

Niederweningen: Barbara Franzen (FDP, bisher), Noel Hoffmann (Grüne), Gabriela (Gabi) Reiss-Wenger (Grüne), Alexandre Wdowik (Mitte).

Oberglatt: Simon Jacob (SP), Susanne Maag (EDU), Hans Rudolf Moser (EDU), Sibylle Schlatter (EVP), Stefania Vogt (EDU).

Oberweningen: Agustin «Gusti» Lamaña (EDU), Gabi Schärer (SVP), Martina Schwering (Grüne).

Otelfingen: Jürg Sulser (SVP, bisher), Markus Bopp (SVP), Thomas Glauser (GLP), Michael Indlekofer (FDP).

Regensdorf: Karin Compagnoni (GLP), Ramiz Dani (Mitte), Milena Feuz (EDU), Priska Hänni-Mathis (Mitte), Carsten Hügin (SP), Martin Lenggenhager (EDU), Susanne Mehr (FDP), Daniel Noger (Mitte), Felix Ruther (EVP), Roger Schenk (SVP), Renato Staub (Mitte), Sarah Walder (FDP), Bruno Zenger (GLP), Paul Zimmermann (Aufrecht / Freie Liste), Markus Zollinger (Aufrecht / Freie Liste).

Rümlang: Michael Butti (GLP), David Giger (AL), Nadja Giuliani (EVP), Gürkan Gür (SP), Thomas Huber (FDP), Nadia Koch (GLP), Corinne Lee-Wenger (SP), Anja Lynn Niesper (SP), Roland Niesper (SP), Albita Scherrer (FDP), Aline Wüest (AL), Stefan Zimmerli (EDU).

Schleinikon: Philipp Hirt (Grüne).

Stadel: Wilma Willi (Grüne, bisher), Raphaël Pierre Hersberger (EDU).

Steinmaur: Hans Egli (EDU, bisher), Christian Müller (FDP, bisher), Pascal Haller (EVP), Marco Schäfli (Mitte), Hanspeter Wilhelm (EVP), Jolanda Zollinger (EDU).

Auswärtige: Daniel Elsener (EVP, Wasterkingen).

