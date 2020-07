Künstlerisches Gestalten in Steinmaur – Aus leeren Räumen wird ein neues Atelier mit Workshops für alle Was tun mit Räumen, für die sich kein Mieter finden lässt? Nutzen, fanden vier Künstlerinnen und Künstler in Steinmaur. Jetzt bieten sie Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene an: Das Atelier «FormVier» eröffnet am 22. Juli 2020. Gaby Oehler

Sie eröffnen das neue Atelier für gestalterische Kurse und Workshops in Steinmaur: Annika Böni, Barbara Pichierri und Sandra Eggli (von links). Foto: Sibylle Meier

Vom Problem- wurden die Räumlichkeiten an der Gewerbestrasse 4 in Steinmaur zum Glücksfall. «Sie sind in unserem Besitz. Eine Vermietung der total acht gewerblichen Räume mit ihren insgesamt 350 Quadratmetern in der heutigen Zeit erschien uns schwierig», erzählt Sandra Eggli. Im Corona-Frühling dann die Idee: Vier dieser grosszügigen und hellen Räume sollen künstlerisch genutzt werden. Gemeinsam mit den drei ebenfalls künstlerisch tätigen Freunden Annika Böni, Rolf Cigler und Barbara Pichierri gründete Sandra Eggli deshalb das Atelier «FormVier». Angeboten werden dort gestalterische Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene.