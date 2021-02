Nur noch zwei Corona-Patienten – «Aus Sicht des Spitals Bülach ist die zweite Welle überstanden» Erfreuliche Nachrichten aus dem Spital Bülach: Zurzeit befinden sich keine Corona-Patienten mehr auf der Intensivstation. Die Lage bleibt aufgrund der Mutationen jedoch fragil. Flavio Zwahlen

Behandelte das Spital Bülach kurz vor Weihnachten noch 20 Corona-Patienten, sind es derzeit nur noch deren zwei. Foto: Balz Murer

Vor genau einem Jahr gab es im Kanton Zürich den ersten bestätigten Corona-Fall. Eine 30-jährige Frau wurde positiv getestet, nachdem sie sich zuvor in Mailand aufgehalten hatte. Was damals für einen riesigen Aufschrei in den Medien sorgte, ist inzwischen schlicht alltäglich. So wurden im Kanton Zürich zu Spitzenzeiten der zweiten Welle Anfang November zum Teil über 1000 neue Fälle pro Tag gemeldet. Inzwischen sind es noch deren 100 bis 200.

Die Lage scheint sich also ein wenig beruhigt zu haben. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Situation im Spital Bülach. Dort werden auf der normalen Bettenstation derzeit lediglich noch zwei Corona-Patienten behandelt. Auf der isolierten Corona-Intensivstation gibt es momentan gar keine Patienten. Zum Vergleich: Kurz vor Weihnachten wurden im Spital Bülach noch rund 20 Covid-19-Patienten behandelt, 4 davon waren auf der Intensivstation an Beatmungsgeräte angeschlossen. Mediensprecher Urs Kilchenmann sagt denn auch: «Aus Sicht des Spitals Bülach ist die zweite Welle überstanden, da wir zurzeit keine Corona-Patienten intensivmedizinisch betreuen.» Schweizweit sei die Situation jedoch nach wie vor fragil, da täglich über 1000 Neuinfektionen gemeldet würden und die Lage mit den neuen Mutationen schwer einschätzbar sei.