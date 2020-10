Eberhard plant weiter in Rümlang – Aus Sicht des Umweltschutzes steht die Deponie am richtigen Ort Der Kanton braucht Platz für Bauabfälle. Und die will er in Rümlang lagern. Darum plant er die Deponie, die seit 2018 in Betrieb ist, zu erweitern. Trotz Widerstands gegen den Standort Chalberhau. Anna Bérard

Die Deponie Chalberhau liegt an der A1 in unmittelbarer Nähe zur Stadt Zürich. Durch die Lage nahe bei der Abfallentstehung können Hunderttausende Transportkilometer pro Jahr eingespart werden. Foto: Eberhard Recycling AG

Eine Deponie vor der eigenen Haustür will niemand. Selbst wenn es nur um leicht verschmutztes Material geht, ist Kritik programmiert. Wenn auch noch Wald gerodet werden soll, wird der Widerstand noch lauter. So auch in Rümlang, wo die Firma Eberhard Recyling bereits eine Deponie betreibt und eine Erweiterung bevorsteht.

Trotz der Kritik aus der Standortgemeinde hält man beim Kanton an den Plänen fest, die Deponie Chalberhau am Rand der Autobahn bei Zürich-Seebach zu erweitern. Die Fläche würde auf das Dreifache anwachsen: von aktuell 5 Hektaren auf 16. Damit gewinnt man ein sechsfaches Wachstum beim Volumen: Während die heutige Deponie 0,5 Millionen Kubikmeter fasst, käme die künftige auf 3 Millionen.