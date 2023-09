Ausbau der Kläranlage – Die ARA Rorbas wird für die Zukunft gerüstet Wenn die Bevölkerung wächst, muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Dazu gehören auch die versteckten Teile wie z. B. eine Abwasserreinigungsanlage. Andrea Meili

Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden, der Baufirmen und des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) begehen gemeinsam den Spatenstich bei der ARA Rorbas. Unter ihnen Projektleiter Roman Scherrer (3. v. l.) und Rolf Weibel, Präsident der zuständigen Baukommission (mit Schaufel). Foto: Sibylle Meier

Was ergibt acht Männer plus eine Frau, neun Helme, eine Schaufel und ein Bagger? Wer jetzt Spatenstich geraten hat, liegt genau richtig. In Rorbas haben die Bauarbeiten zum Ausbau und zu der Modernisierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Rorbas begonnen. Sie ist für die Aufbereitung des Abwassers aller fünf Gemeinden des Embrachertals zuständig.