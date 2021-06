Gemeindeversammlung Winkel – Ausbau der Pflegewohnung kann teils mit Erbe finanziert werden Die Winkler Stimmberechtigten genehmigten an der Gemeindeversammlung alle Geschäfte. Flavio Zwahlen

Die Gemeinde Winkel errichtet in der Überbauung Tüfwis/Spichergasse eine Pflegewohnung mit 16 Pflegeplätzen. Visualisierung: PD

Im Jahr 2007 vermachte eine verstorbene Person der Politischen Gemeinde Winkel einen Anteil an ihrem Erbe, verbunden mit der Auflage, das Geld in den Bau eines den Einwohnern der Gemeinde dienenden Altersheims und/oder von Alterswohnungen zu investieren. Der Gemeinderat möchte nun den vollständigen Erbanteil von rund 530’000 Franken zur Teilfinanzierung des Ausbaus der Pflegewohnung in der Überbauung Tüfwis/Spichergasse verwenden. Er ist der Auffassung, dass dies im Sinne der verstorbenen Person wäre, da sich in den letzten Jahren die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung verändert haben und neue gesetzliche Grundlagen vorliegen. Die Gemeindeversammlung hat sowohl der Zweckänderung des sogenannten Legats als auch der Verwendung für die Teilfinanzierung der Pflegewohnung einstimmig zugestimmt.