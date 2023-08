Ausbau im Gesundheitsbereich – Spital Bülach baut rheumatologische Versorgung aus

Ab dem 1. September arbeitet im Spital Bülach ein neuer Experte für Rheumatologie.

Martin Janousek hat an verschiedenen Kliniken Erfahrung gesammelt. Nun arbeitet er in Bülach. Foto: PD

Seit Januar verfügt das Spital Bülach über eine eigene Klinik für den Bewegungsapparat. In dieser Klinik werden Patientinnen und Patienten in den Bereichen Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie umfassend betreut. In Spezialsprechstunden werden Erkrankungen und Unfallfolgen an Schulter-, Ellbogen-, Hand-, Hüft-, Knie-, Sprung- oder Fussgelenken von ausgewiesenen Fachärzten abgeklärt und die entsprechenden Behandlungen eingeleitet.

Jetzt kommt ein neuer Rheumatologe hinzu, wie die Spital Bülach AG aktuell mitteilt. Über den neuen Mitarbeitenden mit grosser Expertise freut sich Dr. Markus Els, Chefarzt Orthopädie und Co-Leiter der Klinik für Bewegungsapparat, über den Start des Rheumatologen: «Mit Dr. Janousek können wir unser Behandlungsangebot für den Bewegungsapparat, insbesondere rheumatologische Erkrankungen, für das Zürcher Unterland sinnvoll ergänzen und ausbauen.»

Rheuma bezeichnet über 200 verschiedene Erkrankungen des Bewegungsapparates. Dazu gehören beispielsweise neben der Gelenkabnützung (Arthrose) auch die Gelenkentzündung (Arthritis), die Knochenbrüchigkeit (Osteoporose) sowie chronische und akute Rückenschmerzen. Der neue Chefarzt in Bülach, Dr. Martin Janousek, hat an der Universität Zürich Medizin studiert. Seine breite Ausbildung zum Facharzt für Rheumatologie absolvierte er an verschiedenen Stationen.

Neben Tätigkeiten in der Rheumaklinik des Kantonsspitals Winterthur und in der neurologischen Abteilung der Schulthess-Klinik Zürich arbeitete er als Oberarzt in der Klinik für Rheumatologie am Triemlispital Zürich und als Facharzt für Rheumatologie in der Hirslanden-Klinik Luzern. Dort behandelte er Patientinnen und Patienten im gesamten Bereich der Rheumatologie und der Schmerzmedizin. Bis zu seinem Wechsel ans Spital Bülach leitete er das Rheumazentrum in Herisau AR.

red

