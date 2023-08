Vulkanausbruch in Sizilien – Ausbruch des Ätna führt zu Annulationen auf dem Flughafen von Catania Der Flughafen der sizilianischen Stadt war nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna bis Dienstag früh gesperrt. Der Bürgermeister hat den Gebrauch von Motorrädern und Fahrrädern verboten, weil viele Strassen mit Asche bedeckt sind.

Der Ätna speit Lava und hüllt die sizilianische Stadt Catania in eine Aschewolke (14. August 2023). Foto: Salvatore Allegra (Getty Images)

Flüge von und nach Catania, einem beliebten Touristenziel, wurden wegen Ascheregens bis Dienstagmorgen um 6 Uhr ausgesetzt wie der Flughafenbetreiber in einer Erklärung mitteilte. Zunächst hatten die Betreiber den Flugbetrieb bis Montag 13.00 Uhr und später bis 20.00 Uhr eingestellt. Reisende wurden gebeten, sich an ihre Fluggesellschaft zu wenden.

Wegen der Ascheschicht auf den Strassen dürfen in der Stadt auf Anweisung des Bürgermeisters bis einschliesslich Dienstag keine Fahrräder, Motorräder und sonstige Zweiräder fahren. Die Asche könne die Fahrbahn rutschig machen und das Unfallrisiko erhöhen. Autos sollen nicht schneller als 30 km/h fahren.

Der 3357 Meter Hohe Ätna speiht in der Nacht vom 14. August Lavafontänen in den Himmel. Foto: Fabrizio Villa (Getty Images)

Den Flughafen Catania nutzten im Jahr 2022 rund 10 Millionen Passagiere. Er ist von zentraler Bedeutung für den Verkehr im Osten der Insel Sizilien, eines der beliebtesten Reiseziele Italiens. Im Juli war der Flughafen wegen eines Grossbrands bereits tagelang geschlossen.

Der 3324 Meter hohe Ätna ist der grösste aktive Vulkan Europas, er bricht verhältnismässig häufig aus.

Erhöhte Aktivität erstmals in der Nacht zum Montag festgestellt

In der Nacht zu Montag habe sich infolge einer erhöhten vulkanischen Aktivität eine Lavafontäne entwickelt, die auch aus weiter Ferne zu beobachten gewesen sei, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Zudem entwickelte sich starker Asche-Niedergang.

Der Betrieb des Flughafens von Catania musste wegen der starken vulkanischen Aktivität des Ätna vorübergehend eingestellt werden. Video: Tamedia

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie in der Dunkelheit das glühende Geröll aus dem Vulkan herausgespuckt wurde und langsam den Berg hinab floss. Insbesondere am Südostkrater des Ätnas entwickelte sich nach Angaben des INGV ein Lavaüberlauf, der nun wieder abkühlt. Denn am Montagmorgen trat dem INGV zufolge keine Lava mehr aus – bereits gegen 3.20 Uhr liess der Lavaausstoss nach. Lokale Medien berichteten in der Nacht von lautem Donnern.

Der Ätna ragt über der rund 300’000 Einwohner zählenden Stadt Catania (14. Augst 2023). Foto: Fabrizio Villa (Getty Images)

Meldungen über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Anwohner berichteten auf der Plattform Telegram, dass örtlich Asche und Staub herabregnen. Bereits am frühen Sonntagabend rumorte es an dem grössten aktiven Vulkan Europas, so dass der sizilianische Zivilschutz früh zu besonderer Vorsicht aufrief.

AFP/SDA/sme

