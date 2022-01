Ausflug in den Kanton Tessin – Ausflügler aus Zürich bleibt im Schlamm stecken Ein 64-Jähriger aus dem Kanton Zürich ist in einem entleerten Stausees im Verzascatal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.

Der entleerte Stausee im Verzascatal. Die Polizei warnt vor dem gefährlichen Schlamm im Seebecken. (Archivbild) Foto: Keystone

In diesem Winter wird der Vogorno-Stausee im Verzascatal zum ersten Mal seit 56 Jahren vollständig entleert. Am Seegrund werden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Das wurde einem Ausflügler aus dem Kanton Zürich am Donnerstag zum Verhängnis.

Er blieb im dichten Schlamm des entleerten Stausees stecken und längere Zeit blockiert, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag meldete. Die Polizei und auch die Alpine Rettung und eine Rega-Equipe kamen dem Mann am Donnerstag zu Hilfe, wie es in der Mitteilung hiess. Mit einer Winde wurde der 64-jährige Mann im schwierigen Terrain geborgen und danach für Abklärungen in ein Spital geflogen. Er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen.

Die Tessiner Polizei rät auf Grund früherer Vorfälle allerdings davon ab, zu nahe hinzutreten. Sie warnt vor dem schwierigen rutschigen Terrain und der Gefahr, im Schlamm stecken zu bleiben.

