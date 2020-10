Corona macht Lägern zum beliebten Ziel – Ausflügler bringen das Bergrestaurant Hochwacht fast an den Anschlag Obschon die langen Arbeitstage dem Wirtepaar auf der Lägern zu schaffen machen, blickt es dankbar zurück auf seine erste Saison in der Hochwacht. Corona hat ihm unerwarteten Zulauf beschert. Anna Bérard



Das Team in der Hochwacht: Marisa Lutz (von links), Denise Baumann, Urs Fankhauser und Irene Bolliger sowie der Koch Lars Schuchardt. Foto: Francisco Carrascosa

Corona und alle damit verbundenen Einschränkungen haben dem einzigen Berggasthaus im Unterland in die Hände gespielt. «Seit der Eröffnung im Frühling wurden wir richtiggehend überrannt», sagt Irene Bolliger, die zusammen mit ihrem Partner Urs Fankhauser die Hochwacht auf knapp 860 Metern über Meer führt. «Mit einem Ansturm in diesem Ausmass haben wir niemals gerechnet.» An den Sonntagen, jenen Tagen mit dem höchsten Gästeaufkommen, wollten 500 bis 600 Personen bewirtet werden, schätzt Bolliger. Dann bilden sich Warteschlangen vor dem Restaurant, bis zu 20-mal pro Tag seien die Tische belegt.