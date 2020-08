Sommerserie Ausflugsziel – Ausflug zu den Landelichtern Der Flughafen bleibt auch für Nachtschwärmer ein gern besuchtes Ziel. Eine Wanderung um den gesamten Perimeter herum nimmt allerdings schon etwas Zeit in Anspruch. Florian Schaer

Mittwoch. 29, 31, 33 – «gefühlt wie 36 Grad», sagt mein Mobiltelefon, Hitzewarnung! Und wo es Hoffnung auf etwas Abkühlung geben würde, da ist die Dichte an daheim gebliebenen Ferienpraktikern so hoch wie die von aggressiven Bienen auf einem Löffel Bitterorangenmarmelade. Nein, von mir ist vor 20 Uhr nichts zu wollen, insbesondere nichts, was mit «draussen» zu tun haben könnte.