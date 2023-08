Ausgefallene Flugsicherung – Massive Einschränkungen im britischen Luftraum – auch Schweiz betroffen Ein «technisches Problem» beeinträchtigt die britischen Flugsicherungssysteme. Betroffen sind alle Fluggesellschaften – auch Flüge von Zürich nach London. UPDATE FOLGT

Bei den Fluglotsen im gesamten Vereinigten Königreich ist es zu einer technischen Störung gekommen. Quelle: Nats

Passagiere, die stundenlang auf dem Rollfeld festsitzen, Flüge, die gestrichen werden – ausgerechnet am Sommerfeiertag, einem der geschäftigsten Reisetage des Jahres, ist der britische Luftraum von einem Ausfall der Flugsicherungssysteme betroffen. Die Störung könnte sogar mehrere Tage dauern.

Gemäss der nationalen Flugaufsichtsbehörde (National Air Traffic Services – Nats) gebe es «technische Probleme», «die Ingenieure arbeiten daran, den Fehler zu finden und zu beheben.» Sie habe «zur Gewährleistung der Sicherheit Verkehrsflussbeschränkungen eingeführt», so die Behörde. Was die Ursache dafür ist und wie lange die Behebung dauern wird, liess sie allerdings noch offen. Nach Informationen des «Independent» ist das Hauptkontrollsystem der Nats ausgefallen.

Flugannullierungen «wahrscheinlich»

Der Flughafen Gatwick südlich von London betonte, es gebe Verspätungen, Flugstreichungen seien «wahrscheinlich». Ein Sprecher der Billigfluggesellschaft Jet2 .com sagt gegenüber Sky News, dass der technische Fehler bei den nationalen Flugverkehrsdiensten des Vereinigten Königreichs Auswirkungen auf alle Fluggesellschaften habe.

Vom Airport in Liverpool hiess es, das Gepäck werde in die Maschinen geladen, manche Abflüge verzögerten sich aber. Der grösste britische Flughafen London-Heathrow forderte Passagiere auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Stand zu informieren. In Folge der Probleme in Grossbritannien kam es auch zu Verzögerungen in Irland.

Zuvor hatte die schottische Fluglinie Loganair auf Twitter-Nachfolger X mitgeteilt, dass landesweit die Luftüberwachungsprogramme ausgefallen seien. In sozialen Netzwerken berichteten manche Passagiere mit Ziel Grossbritannien von stundenlangen Verzögerungen und Flugabsagen.

«Sehr viele Menschen werden dort aufwachen, wo sie nicht sein wollen». Reisejournalist Simon Calder

Ein ehemaliger Pilot der British Airways sagte gegenüber Sky News, dass es «sehr schwierig sei» zu wissen, wann die Flugsicherungssysteme wieder betriebsbereit sein werden. Zudem könnten einige interkontinental Flüge möglicherweise zur Landung in Europa gezwungen werden – «das wird in Schiphol oder Paris sein.».

Im Südosten des Landes sind kaum noch kommerzielle Flugzeuge unterwegs, die Flugzeuge sitzen in Heathrow und Gatwick fest. Quelle: Twitter/Sven Henrich@NorthmanTrader

Gegenüber BBC News erklärte der Reisejournalist Simon Calder, dass heute einer der verkehrsreichsten Tage des Jahres sei, da viele Menschen von langen Wochenendausflügen ins Ausland zurückkehren und dass der Flughafen London Gatwick einer der verkehrsreichste Flughafen mit nur einer Start- und Landebahn der Welt sei. Er befürchtet, dass am Dienstag «sehr viele Menschen dort aufwachen werden, wo sie nicht sein wollen». In sozialen Netzwerken berichteten manche Passagiere mit Ziel Grossbritannien von Verzögerungen. Der Eurostar fügt extra eine zusätzliche Zugfahrt nach London hinzu. Um 20:43 Uhr soll diese von Paris aus starten.

Die Auswirkungen des Ausfalls sind noch nicht ganz umfänglich absehbar. Betroffen ist indes bereits ein Flug von Zürich nach London City, dieser wurde annulliert.

nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.