Gemeindeversammlung Schöfflisdorf – Ausgeglichene Rechnung einstimmig genehmigt Das Resultat der Jahresrechnung Schöfflisdorf fiel positiver aus, als budgetiert worden war. bag

Entgegen dem Budget schloss die Rechnung der Gemeinde Schöfflisdorf ausgeglichen. Foto: Michael Caplazi

Am Montag waren 19 Stimmberechtigte (knapp 2 Prozent) der Einladung zur Gemeindeversammlung in Schöfflisdorf gefolgt. Sie hiessen die Rechnung einstimmig gut, wie Andrea Bosshard, Leiterin Finanzen, bestätigte. Aufwand und Ertrag hielten sich in etwa die Waage. Im Budget war man von einem Defizit von 235’000 Franken ausgegangen. Zum guten Abschluss beigetragen hatten unter anderem höhere Steuereinnahmen, aber auch Minderausgaben zum Beispiel für Zweckverbände. Rund 60’000 Franken weniger Ausgaben brauchte es für die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und rund 70’000 Franken für die Pflegefinanzierung bei den Alters- und Pflegeheimen.

«Zudem haben verschiedene Veranstaltungen wegen Corona nicht stattgefunden», erklärte Bosshard. Das dafür vorgesehene Geld sei deshalb nicht ausgegeben worden.

Ebenfalls einstimmig bestätigten die Anwesenden Nives Duttweiler als neues Mitglied für das Wahlbüro.

