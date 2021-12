Winterwetter behindert Verkehr – Ausgiebiger Schneefall in weiten Teilen der Schweiz Schnee hat in einigen Regionen am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Die Lawinengefahr in den Bergen ist weiter gestiegen.

Wegen des starken Schneefalls waren am Freitagmorgen vielerorts Streumaschinen auf den Strassen unterwegs. Foto: Arno Balzarini (Keystone/10. Dezember 2021)

In weiten Teilen des Landes hat Schneefall am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Zudem stieg die Lawinengefahr in einigen Regionen. Im Verlauf des Tages wird nach dem Schnee teilweise wieder Regen erwartet.

Gemäss Verkehrsinformationsservice des TCS stockte der Verkehr auf der A1 zwischen Niederbipp und Kriegstetten in beiden Richtungen wegen des Schneefalls und den Streufahrzeugen, die im Einsatz waren.

Auch der Wetterdienst MeteoSchweiz macht auf den ausgiebigen Schneefall aufmerksam und mahnt zu erhöhter Vorsicht auf den Strassen. So fiel zunächst in der Romandie bereits am frühen Morgen verbreitet Schnee. Später war auch die Region Bern-Solothurn-Basel betroffen. Noch im Verlauf des Vormittags wurde auch in der Ostschweiz teils kräftiger Schneefall erwartet.

Die Lawinengefahr auf die zweithöchste Stufe «gross» erhöht wurde für die Westschweizer Regionen Bex-Villars in der Waadt und die Regionen Conthey-Fully, Emosson, Génépi, Monthey-Val d’Illiez und Val d’Entremont-Val Ferret im Wallis, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in seinem Lawinenbulletin mitteilte. In den übrigen Gebieten der Schweizer Alpen und im Jura herrsche erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Am Nachmittag sollte die Schneefallgrenze im Flachland gemäss MeteoSchweiz wieder etwas ansteigen. SRF Meteo erwartete lokal bis 800 Meter Regen und am Abend dann wiederum Schnee. Dazu soll gemäss den Prognosen auf den Bergen stürmischer Südwest- bis Westwind wehen.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.