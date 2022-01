So überlebt man den Januar – «Ausharren und Suppe löffeln» Der finnische Koch Saku Wahlmann gibt Tipps, wie man den Januar aushalten kann – schliesslich sind seine Landsleute die glücklichsten auf der Welt. Nina Kobelt

Bringt Licht ins Dunkel: Der Finne Saku Wahlman kocht manchmal im Schloss Ueberstorf. Foto: Marco Zanoni

Beginnen wir mit zwei Klischees: In Finnland sind im Winter vor lauter Kälte, Nässe und dem vielen Grau alle depressiv (mit Ausnahme von Huskytrainerinnen, die in Holzhütten im tief verschneiten Lappland wohnen). Und: Auf den finnischen Tisch kommt in der Regel Roggenbrot und Rentier. Und Beeren, solche, von denen man hier noch nie etwas gehört hat.

Was die Stimmung angeht, wird das düstere Klischee Jahr für Jahr widerlegt: In Finnland leben nämlich laut «World Happiness Report» der Vereinten Nationen die glücklichsten Menschen. Also weniger die abgehalfterten Figuren in Aki-Kaurismäki-Filmen, wie man sie sich hier gerne vorstellt.