Schätzspiel zur Schweiz – Ausländer, Bäuerin, Vegetarier – wie gut kennen Sie Ihre Mitmenschen? Zeigen Sie in unserem Schätzspiel, wie gut Sie Ihre Mitmenschen in der Schweiz und in Ihrer Gemeinde kennen, und messen Sie sich mit den anderen Leserinnen und Lesern

Oper für Alle auf dem Sechseläutenplatz Foto: Urs Jaudas

Vegetarierinnen, Ausländer, Bäuerinnen – wie viele leben in der Schweiz? Untersuchungen zeigen, dass Menschen in ihrer Einschätzung von Minderheiten oder Mehrheiten in der Bevölkerung oft weit danebenliegen. So können zum Beispiel mediale und politische Aufmerksamkeit das Gefühl für Gruppengrössen in einer Gesellschaft verfälschen.

Wie gut sind Sie darin, den Anteil ausgewählter Bevölkerungsgruppen zu schätzen? Zeigen Sie es uns in unserem Schweiz-Quiz!